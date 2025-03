Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochnachmittag im Bullenmodus

So bewegt sich Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lucid-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,7 Prozent auf 2,56 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 8,7 Prozent auf 2,56 USD. In der Spitze legte die Lucid-Aktie bis auf 2,56 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,39 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.492.866 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. 73,19 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 32,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lucid-Aktie.

Am 25.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,29 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 234,47 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 49,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 157,15 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 12.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,917 USD einfahren.

