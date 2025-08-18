Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verzeichnet am Nachmittag Verluste

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 2,17 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 2,17 USD. Die Abwärtsbewegung der Lucid-Aktie ging bis auf 2,17 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.232.552 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2024 markierte das Papier bei 4,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 104,39 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 1,94 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,62 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Lucid-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Lucid veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,34 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,34 Prozent auf 259,43 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 200,58 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lucid am 11.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -0,920 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Lucid-Aktie in Rot: Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Ergebniserwartungen

Lucid-Aktie mit Kurssprung: Lucid, Nuro und Uber kooperieren für autonomes Robotaxi-Programm - Tesla-Aktie verliert

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Manager lehnt Exklusivität ab - und setzt auf Kooperation für die E-Zukunft