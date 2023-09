Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid präsentiert sich am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lucid. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 5,77 USD zu.

Um 12:02 Uhr ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 5,77 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 67.832 Lucid-Aktien.

Am 28.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 208,67 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,46 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 5,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 150,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 97,34 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Lucid wird am 13.11.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,494 USD je Aktie ausweisen dürften.

