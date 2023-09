Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Lucid-Kurs

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 5,48 USD.

Die Lucid-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 5,48 USD abwärts. Die Lucid-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,44 USD nach. Mit einem Wert von 5,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 7.251.718 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,81 USD erreichte der Titel am 28.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 225,00 Prozent zulegen. Bei 5,44 USD fiel das Papier am 19.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 0,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -0,40 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 150,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 97,34 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2023 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,494 USD je Lucid-Aktie.

