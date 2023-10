Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 4,36 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Lucid-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 4,36 USD ab. In der Spitze fiel die Lucid-Aktie bis auf 4,32 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,49 USD. Zuletzt wechselten 8.739.637 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 17,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 308,49 Prozent wieder erreichen. Am 19.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,32 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 0,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,33 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 97,34 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 150,87 USD ausgewiesen.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Lucid-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,494 USD je Lucid-Aktie stehen.

