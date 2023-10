Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Donnerstagvormittag

So entwickelt sich Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 4,33 EUR.

Die Lucid-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 4,33 EUR. Die Lucid-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,33 EUR an. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 4,30 EUR. Zuletzt wechselten 2.801 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 16,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 276,96 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,58 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 07.08.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 150,87 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,34 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,494 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

