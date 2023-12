Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag stärker

Lucid im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 4,76 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,76 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lucid-Aktie bei 4,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.791.571 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 17,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 73,27 Prozent niedriger. Am 11.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 07.11.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 137,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.02.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,366 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

