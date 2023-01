Lucid Aktie News: Lucid am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Lucid 7,01 EUR

Um 12:22 Uhr stieg die Lucid-Aktie. In der NDB-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 7,61 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.598 Lucid-Aktien.

Am 21.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 82,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 24,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 08.11.2022 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 195,46 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,23 USD umgesetzt worden waren.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.02.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 26.02.2024 dürfte Lucid die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,028 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

