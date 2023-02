Lucid Aktie News: Lucid zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Lucid 10,10 EUR

Das Papier von Lucid legte um 08:51 Uhr zu und stieg im BER-Handel um 3,5 Prozent auf 10,45 EUR. Die Lucid-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,45 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.225 Lucid-Aktien den Besitzer.

Bei 26,00 EUR markierte der Titel am 28.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 59,81 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,49 EUR am 28.12.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 90,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,43 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 195,46 USD gegenüber 0,23 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Lucid-Bilanz für Q4 2022 wird am 22.02.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 26.02.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,867 USD je Lucid-Aktie.

