Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 3,58 USD.

Der Lucid-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 3,58 USD. In der Spitze fiel die Lucid-Aktie bis auf 3,57 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,71 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.228.106 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 22.02.2023 markierte das Papier bei 10,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 66,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,54 USD am 20.01.2024. Abschläge von 28,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lucid 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lucid ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 137,81 USD im Vergleich zu 195,46 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,367 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

