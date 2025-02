Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagnachmittag mit kräftigen Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 3,20 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 3,20 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Lucid-Aktie bis auf 3,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,37 USD. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.265.464 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 4,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 27,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 1,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Lucid gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200,04 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,81 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 03.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Lucid.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,178 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

