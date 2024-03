Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag gesucht

Lucid im Blick

Die Aktie von Lucid zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 2,74 USD zu.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 2,74 USD. Die Lucid-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,74 USD an. Mit einem Wert von 2,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 560.245 Lucid-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2023 auf bis zu 8,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 224,31 Prozent Luft nach oben. Am 20.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,54 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lucid 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lucid gewährte am 21.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 39,02 Prozent auf 157,15 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 257,71 USD erwirtschaftet worden.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2024 -1,063 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

