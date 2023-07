Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,1 Prozent auf 7,17 USD ab.

Das Papier von Lucid gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 7,17 USD abwärts. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 120.345 Lucid-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2022 auf bis zu 21,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 203,77 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,46 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 23,85 Prozent wieder erreichen.

Lucid ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,43 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 149,43 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 57,68 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,411 USD je Lucid-Aktie belaufen.

