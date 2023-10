Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,38 USD zu.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,38 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Lucid-Aktie bei 4,44 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,33 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 4.436.678 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 306,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 07.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,00 Prozent auf 150,87 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 97,34 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,494 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

