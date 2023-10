Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid reagiert am Freitagvormittag positiv

Lucid im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 4,16 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:09 Uhr 1,9 Prozent auf 4,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lucid-Aktie bei 4,16 EUR. Bei 4,04 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 9.219 Lucid-Aktien gehandelt.

Bei 16,33 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 292,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,04 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 3,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 150,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 97,34 USD in den Büchern gestanden.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,494 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

