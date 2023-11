Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verteidigt am Montagmittag Tendenz

Lucid im Fokus

Die Aktie von Lucid zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 4,25 USD bewegte sich die Lucid-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Lucid-Aktie zeigte sich um 12:03 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 4,25 USD. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 77.699 Aktien.

Am 28.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,81 USD. 319,06 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,62 USD fiel das Papier am 11.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,40 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 137,81 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195,46 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lucid am 26.02.2024 präsentieren.

2023 dürfte Lucid einen Verlust von -1,372 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu

Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags schwächer