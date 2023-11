Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,3 Prozent auf 4,39 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Lucid konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,3 Prozent auf 4,39 USD. Der Kurs der Lucid-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,39 USD zu. Mit einem Wert von 4,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.142.924 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 17,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 305,69 Prozent wieder erreichen. Am 11.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,62 USD ab. Abschläge von 17,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 137,81 USD – eine Minderung von 29,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 195,46 USD eingefahren.

Am 26.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,372 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu

Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags schwächer