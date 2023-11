Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Vormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lucid gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lucid gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 3,85 EUR abwärts.

Die Lucid-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:09 Uhr um 0,1 Prozent auf 3,85 EUR ab. Der Kurs der Lucid-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,85 EUR nach. Bei 3,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 2.285 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 324,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,71 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 07.11.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Lucid hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,81 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,46 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lucid am 26.02.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,372 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

