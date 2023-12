Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochvormittag mit Verlusten

So bewegt sich Lucid

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 4,27 EUR.

Um 09:19 Uhr rutschte die Lucid-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 4,27 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lucid-Aktie bisher bei 4,27 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,35 EUR. Zuletzt wechselten 819 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 282,21 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2023 bei 3,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 25,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 07.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 137,81 USD, gegenüber 195,46 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29,49 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,366 USD je Lucid-Aktie.

