Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 3,66 USD ab.

Der Lucid-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:02 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 3,66 USD. Bisher wurden heute 103.237 Lucid-Aktien gehandelt.

Am 22.02.2023 markierte das Papier bei 10,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 193,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.01.2024 bei 2,54 USD. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 44,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 08.11.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,40 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,49 Prozent auf 137,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2023 -1,367 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

