Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von Lucid zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Lucid-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 4,38 USD zu. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 179.844 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,81 USD an. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 75,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,62 USD. Mit einem Kursverlust von 17,35 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 137,81 USD – das entspricht einem Abschlag von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 195,46 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.02.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,366 USD je Lucid-Aktie.

