Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Lucid. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,3 Prozent auf 4,04 EUR zu.

Um 09:20 Uhr wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 4,04 EUR nach oben. Die Lucid-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,04 EUR. Bei 4,00 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 2.042 Lucid-Aktien gehandelt.

Am 27.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 304,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,40 EUR fiel das Papier am 10.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 15,80 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 07.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29,49 Prozent auf 137,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 195,46 USD gelegen.

Die Lucid-Bilanz für Q4 2023 wird am 26.02.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,366 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

