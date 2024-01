Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Lucid. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,3 Prozent auf 2,54 EUR.

Um 09:11 Uhr wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 2,54 EUR nach oben. Bei 2,60 EUR erreichte die Lucid-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 2,55 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 25.612 Stück.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 16,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 543,39 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 2,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 8,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 137,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Lucid dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,364 USD je Aktie aus.

