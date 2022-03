Lucid Aktie News: Lucid mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Lucid 23,65 EUR

Zuletzt konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NDB-Sitzung um 1,1 Prozent auf 25,68 USD. Über NDB wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.763 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2023 -0,940 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Die Lucid Aktie wird unter der ISIN US5494981039 an den Börsen Berlin, NASDAQ, Bulgarien, Bats, BX World, NDB, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. Lucid ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus den USA. Unternehmen aus der Peer Group von Lucid sind BAIC Motor, BMW AG, BYD Co. Ltd., Mercedes-Benz Group (ex Daimler), Faraday Future, Li Auto Inc (A) (spons. ADRs), NIO, Nissan Motor Co. Ltd., Renault S.A., Tesla, Toyota Motor Corp. und Volkswagen (VW) AG Vz..

Die Tesla-Konkurrenten kommen: Drei wenig bekannte EV-Aktien, die Anleger auf dem Schirm haben sollten

Lucid Group: Ankündigung treibt Kurs

Tesla-Konkurrent Lucid plant 2022 Markteintritt in Europa

