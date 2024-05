Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochnachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,85 USD.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,85 USD. In der Spitze legte die Lucid-Aktie bis auf 2,85 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,81 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 363.947 Lucid-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,37 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 194,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 2,30 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 19,33 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.05.2024 hat Lucid die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,43 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 172,74 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lucid 149,43 Mio. USD umgesetzt.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,078 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Freitagnachmittag

Optimismus in New York: NASDAQ 100 liegt am Freitagmittag im Plus