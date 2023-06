Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Lucid 5,35 EUR

Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 4,3 Prozent auf 5,79 USD ab. Die Lucid-Aktie sank bis auf 5,75 USD. Bei 6,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.446.329 Lucid-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,78 USD. Dieser Kurs wurde am 22.07.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 73,42 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 5,75 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 0,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.05.2023 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,43 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Lucid hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149,43 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 159,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 57,68 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,434 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

