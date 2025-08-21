DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.736 +2,1%Nas21.480 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,71 +0,1%Gold3.373 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Kursverlauf

Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Lucid am Nachmittag ins Minus

22.08.25 16:09 Uhr
Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Lucid am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lucid gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,1 Prozent auf 2,01 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lucid
1,79 EUR -0,01 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lucid-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 2,01 USD abwärts. In der Spitze büßte die Lucid-Aktie bis auf 1,99 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,05 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.177.502 Lucid-Aktien.

Bei einem Wert von 4,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 120,70 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,94 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 3,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,34 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 259,43 Mio. USD – ein Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 200,58 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,922 USD je Lucid-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Lucid-Aktie in Rot: Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Ergebniserwartungen

Lucid-Aktie mit Kurssprung: Lucid, Nuro und Uber kooperieren für autonomes Robotaxi-Programm - Tesla-Aktie verliert

In eigener Sache

Übrigens: Lucid und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lucid

Nachrichten zu Lucid

DatumMeistgelesen
Wer­bung