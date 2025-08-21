Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Lucid am Nachmittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lucid gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,1 Prozent auf 2,01 USD abwärts.

Die Lucid-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 2,01 USD abwärts. In der Spitze büßte die Lucid-Aktie bis auf 1,99 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,05 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.177.502 Lucid-Aktien.

Bei einem Wert von 4,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 120,70 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,94 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 3,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,34 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 259,43 Mio. USD – ein Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 200,58 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,922 USD je Lucid-Aktie stehen.

