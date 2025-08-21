Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Freitagabend tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 2,05 USD abwärts.

Das Papier von Lucid befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,2 Prozent auf 2,05 USD ab. Bei 1,99 USD markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 14.758.141 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2024 bei 4,43 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 53,79 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 1,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 5,38 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Lucid-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2025 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 200,58 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 259,43 Mio. USD ausgewiesen.

Die Lucid-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,922 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

