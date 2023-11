Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich Lucid

Die Aktie von Lucid hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Lucid-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 4,22 USD.

Die Lucid-Aktie zeigte sich um 11:58 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 4,22 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 98.482 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 322,04 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.11.2023 bei 3,62 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 14,22 Prozent Luft nach unten.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD gegenüber -0,40 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 137,81 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Lucid wird am 26.02.2024 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,372 USD je Aktie ausweisen dürften.

