Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 3,91 EUR.

Die Lucid-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:10 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 3,91 EUR. Im Tageshoch stieg die Lucid-Aktie bis auf 3,91 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,87 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 2.555 Stück.

Bei einem Wert von 16,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 317,54 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.11.2023 Kursverluste bis auf 3,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,06 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,40 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 195,46 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 26.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,372 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

