Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verteidigt am Freitagnachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von Lucid hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 4,33 USD bewegte sich die Lucid-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Lucid-Aktie wies um 16:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 4,33 USD. Kurzfristig markierte die Lucid-Aktie bei 4,37 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Lucid-Aktie bis auf 4,27 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,32 USD. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.684.440 Stück gehandelt.

Bei 17,81 USD markierte der Titel am 28.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 311,32 Prozent zulegen. Am 11.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 19,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,40 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Lucid mit einem Umsatz von insgesamt 137,81 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,46 USD erwirtschaftet worden waren, um 29,49 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 26.02.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,366 USD je Aktie aus.

