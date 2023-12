Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Freitagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 3,92 EUR nach.

Die Lucid-Aktie musste um 09:07 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 3,92 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lucid-Aktie bisher bei 3,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.005 Lucid-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 16,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 316,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 13,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.11.2023 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 137,81 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 195,46 USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lucid am 26.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,366 USD je Aktie aus.

