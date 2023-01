Lucid Aktie News: Lucid am Nachmittag stark gefragt

Aktien in diesem Artikel Lucid 7,91 EUR

10,46% Charts

News

Analysen

Die Lucid-Aktie notierte im NDB-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 9,6 Prozent auf 8,57 USD. Zwischenzeitlich stieg die Lucid-Aktie sogar auf 8,60 USD. Bei 8,00 USD startete der Titel in den NDB-Handelstag. Bisher wurden via NDB 12.019.972 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2022 markierte das Papier bei 39,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 6,09 USD. Mit Abgaben von 40,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 08.11.2022 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Lucid im vergangenen Quartal 195,46 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 84.148,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lucid 0,23 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Lucid am 22.02.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 26.02.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,059 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022

Elon Musk warnt: Lucid wird nicht mehr lange überleben

NASDAQ-Aktie Tesla: Wird Teslas Reichweiten-Rekord bald geknackt?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid

Bildquellen: Lucid