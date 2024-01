Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Dienstagmittag im Plus

So bewegt sich Lucid

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lucid. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,4 Prozent auf 2,87 USD zu.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,4 Prozent auf 2,87 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 127.648 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 520,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,54 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Lucid gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 137,81 USD – eine Minderung von 29,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 195,46 USD eingefahren.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,361 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

