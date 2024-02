Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 4,7 Prozent auf 2,94 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 4,7 Prozent auf 2,94 USD. Die Abwärtsbewegung der Lucid-Aktie ging bis auf 2,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,03 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 9.198.586 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,26 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 215,50 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.01.2024 (2,54 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 15,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Lucid ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 157,15 USD – eine Minderung von 19,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 195,46 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Lucid am 02.05.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,076 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

