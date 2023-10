Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Vormittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von Lucid gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Lucid-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,05 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,05 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Lucid-Aktie bis auf 4,05 EUR. Bei 4,05 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.832 Lucid-Aktien umgesetzt.

Bei 16,33 EUR markierte der Titel am 27.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 303,41 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 07.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,00 Prozent auf 150,87 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97,34 USD erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Lucid möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,494 USD je Lucid-Aktie.

