Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Lucid am Mittag ins Plus

So entwickelt sich Lucid

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 3,10 USD nach oben.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,3 Prozent auf 3,10 USD zu. Im heutigen Handel wurden bisher 163.899 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 474,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,54 USD fiel das Papier am 20.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 18,06 Prozent wieder erreichen.

Am 07.11.2023 hat Lucid die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 137,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Lucid am 21.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Lucid rechnen Experten am 19.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,361 USD ausweisen wird.

