Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid legt am Mittwochvormittag zu

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 2,92 EUR.

Die Lucid-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 2,92 EUR. Die Lucid-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,92 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,84 EUR. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.863 Stück gehandelt.

Am 27.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 82,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.01.2024 bei 2,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 07.11.2023 vor. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 137,81 USD in den Büchern – ein Minus von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 195,46 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lucid am 21.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Lucid möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,361 USD einfahren.

