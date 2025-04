Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Lucid-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 2,45 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 2,45 USD. Die Lucid-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,51 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.089.377 Lucid-Aktien.

Am 27.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 80,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,94 USD am 16.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 21,02 Prozent sinken.

Lucid-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Lucid ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 USD gegenüber -0,29 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,20 Prozent auf 234,47 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 157,15 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Lucid rechnen Experten am 11.05.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,909 USD je Lucid-Aktie stehen.

