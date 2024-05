Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Lucid am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 2,66 USD abwärts.

Die Lucid-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 2,66 USD. Die Lucid-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,66 USD nach. Bei 2,72 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 572.727 Lucid-Aktien den Besitzer.

Bei 8,37 USD markierte der Titel am 12.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 214,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,30 USD am 24.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 06.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 172,74 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,43 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2024 -1,078 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

