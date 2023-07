Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 6,83 USD.

Das Papier von Lucid befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 6,83 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Lucid-Aktie ging bis auf 6,82 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 6,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 8.709.433 Lucid-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2022 auf bis zu 21,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 214,06 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,46 USD erreichte der Anteilsschein am 24.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 20,06 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 08.05.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 159,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 149,43 USD, während im Vorjahreszeitraum 57,68 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Lucid wird am 07.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Lucid-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,411 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

