Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 4,19 USD.

Die Lucid-Aktie musste um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 4,19 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 30.331 Stück.

Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 17,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 325,06 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.11.2023 Kursverluste bis auf 3,62 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 15,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.11.2023 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,81 USD – das entspricht einem Minus von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,46 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,372 USD einfahren.

