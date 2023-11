Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lucid zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 4,24 USD.

Das Papier von Lucid konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 4,24 USD. Die Lucid-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,28 USD aus. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,22 USD. Bisher wurden heute 2.521.885 Lucid-Aktien gehandelt.

Am 28.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,81 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 320,05 Prozent Luft nach oben. Am 11.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,62 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2023 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,81 USD – das entspricht einem Minus von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,46 USD in den Büchern gestanden hatten.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.02.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,372 USD einfahren.

