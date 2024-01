Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,5 Prozent auf 2,72 USD ab.

Das Papier von Lucid gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:01 Uhr ging es um 3,5 Prozent auf 2,72 USD abwärts. Im heutigen Handel wurden bisher 362.719 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 554,78 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,54 USD. Dieser Wert wurde am 20.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 6,62 Prozent Luft nach unten.

Lucid veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,49 Prozent auf 137,81 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 195,46 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Lucid.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,361 USD je Lucid-Aktie belaufen.

