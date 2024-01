Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Vormittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lucid. Der Lucid-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,9 Prozent auf 2,50 EUR.

Die Lucid-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:10 Uhr um 3,9 Prozent auf 2,50 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Lucid-Aktie bis auf 2,50 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,52 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.278 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 16,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 553,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 7,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 07.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,40 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 137,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Lucid rechnen Experten am 19.02.2025.

2023 dürfte Lucid einen Verlust von -1,361 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

