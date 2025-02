Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Dienstagnachmittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 2,75 USD.

Das Papier von Lucid befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,3 Prozent auf 2,75 USD ab. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,75 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,86 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.988.878 Lucid-Aktien den Besitzer.

Bei 4,43 USD markierte der Titel am 27.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Mit einem Kursverlust von 29,51 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lucid 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lucid gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,41 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Lucid im vergangenen Quartal 200,04 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lucid 157,15 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Lucid-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,188 USD je Aktie aus.

