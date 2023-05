Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Lucid 6,97 EUR

0,77% Charts

News

Analysen

Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 7,50 USD. Die Lucid-Aktie legte bis auf 7,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,48 USD. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 2.303.123 Aktien.

Am 22.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 65,56 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 6,09 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 18,80 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Lucid ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 149,43 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 57,68 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2023 terminiert.

2023 dürfte Lucid einen Verlust von -1,470 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla mit Rückgang bei Gewinn und Marge: Elon Musk setzt auf Preissenkungen - Gefahr für Tesla?

NASDAQ-Wert Lucid-Aktie: Tesla-Konkurrent Lucid plant offenbar große Entlassungswelle

Tesla-Mitgründer Martin Eberhard rechnet mit Elon Musk ab: "Musk ist nicht der Gründer von Tesla - und er hat sich sehr verändert"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid

Bildquellen: Lucid