Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid behauptet sich am Vormittag

So entwickelt sich Lucid

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Lucid. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Lucid-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 6,52 EUR.

Die Lucid-Aktie zeigte sich um 09:10 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 6,52 EUR. Der Kurs der Lucid-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,52 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Lucid-Aktie ging bis auf 6,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,52 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 300 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,29 EUR. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 211,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.05.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,43 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149,43 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 159,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,68 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 07.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2023 -1,388 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

