Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Lucid zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Lucid-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Lucid-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Lucid-Aktie bei 2,05 USD. Bei 2,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 1.916.723 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2024 bei 4,43 USD. Mit einem Zuwachs von 116,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 1,94 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Lucid seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 05.08.2025 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 259,43 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 200,58 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lucid wird am 11.11.2025 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,922 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

