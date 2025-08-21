Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Montagabend nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Lucid. Zuletzt stieg die Lucid-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 2,11 USD.

Die Lucid-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 2,11 USD. Zwischenzeitlich stieg die Lucid-Aktie sogar auf 2,11 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,03 USD. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 6.254.782 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,43 USD. Dieser Kurs wurde am 27.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 110,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 8,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2025 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD gegenüber -0,34 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent auf 259,43 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 200,58 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lucid am 11.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -0,922 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

