DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.317 -0,7%Nas21.505 ±0,0%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1606 -1,0%Öl68,70 +1,3%Gold3.369 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street uneins -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien 1&1-Aktie steigt: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien
BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf BVB-Aktie: Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Notierung im Blick

Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Montagabend nordwärts

25.08.25 20:24 Uhr
Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Montagabend nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Lucid. Zuletzt stieg die Lucid-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 2,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lucid
1,74 EUR -0,04 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lucid-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 2,11 USD. Zwischenzeitlich stieg die Lucid-Aktie sogar auf 2,11 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,03 USD. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 6.254.782 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,43 USD. Dieser Kurs wurde am 27.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 110,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 8,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2025 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD gegenüber -0,34 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent auf 259,43 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 200,58 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lucid am 11.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -0,922 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Lucid-Aktie in Rot: Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Ergebniserwartungen

Lucid-Aktie mit Kurssprung: Lucid, Nuro und Uber kooperieren für autonomes Robotaxi-Programm - Tesla-Aktie verliert

In eigener Sache

Übrigens: Lucid und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

Nachrichten zu Lucid

DatumMeistgelesen
Wer­bung